I compiti delle vacanze sono inutili e dannosi l'estate serve a riposare | la parola al pediatra

L'estate è il momento perfetto per rigenerarsi e scoprire nuove passioni, non per accumulare compiti. Il pediatra Italo Farnetani sottolinea l'importanza di dedicare le vacanze al riposo, allo sport e a esperienze che favoriscono una crescita equilibrata, bocciando la proposta di revisionare il calendario scolastico. È tempo di valorizzare il valore del riposo per il benessere dei nostri ragazzi, perché la vera educazione si nutre di libertà e scoperta.

Da sempre contrario ai compiti delle vacanze tanto odiati dagli studenti, il pediatra Italo Farnetani racconta a Fanpage.it il suo punto di vista: "Meglio dedicare l'estate al riposo, allo sport, e, soprattutto, alle nuove esperienze capaci di fornire un apprendimento diversamente orientato per crescere in modo più sano". Il pediatra boccia anche l'eventuale revisione del calendario scolastico: "Sarebbe controproducente".

Ogni anno, le famiglie italiane spendono circa 250 milioni di euro in libri per i compiti delle vacanze, considerati inutili dal pediatra Italo Farnetani.

