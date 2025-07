Sono sempre stato umiliato e isolato per la polio Una protesi mi ha rivoluzionato la vita | parla Davide Cesareo Civaschi di Elio e le Storie Tese

Davide "Cesareo" Civaschi, chitarrista di Elio e le Storie Tese, ha condiviso il suo percorso di resilienza, rivelando come la polio, contratta a soli 14 mesi, lo abbia segnato profondamente. Tra umiliazioni e isolamento, la musica gli ha aperto nuove strade, grazie a una protesi che ha rivoluzionato la sua vita. La sua storia è un potente esempio di speranza e forza interiore, dimostrando che anche nelle sfide più dure si può trovare la luce.

Davide “Cesareo” Civaschi, chitarrista di Elio e le Storie Tese, si è raccontato in una intervista a Il Corriere della Sera. Il musicista ha confessato di aver avuto dei problemi durante l’infanzia a causa della polio, presa a 14 mesi. “Sono sempre stato umiliato e isolato, ma questo mi aveva fatto venire la pelle dura già a sette anni – ha detto -. Con la chitarra ho scoperto di avere mani che a differenza delle gambe funzionavano abbastanza bene”. Poi la svolta con una protesi di ultima generazione: “ Ne parlava Bebe Vio, loro naturalmente fanno anche quelle supersoniche da decine di migliaia di euro per gli atleti paralimpici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono sempre stato umiliato e isolato per la polio. Una protesi mi ha rivoluzionato la vita”: parla Davide “Cesareo” Civaschi di Elio e le Storie Tese

In questa notizia si parla di: sono - stato - umiliato - isolato

Amici, intervista a LDA: "Sono stato chiuso in casa per mesi per colpa dell'ansia" - LDA, il giovane talento napoletano, si racconta senza filtri in un'intervista esclusiva a Il Messaggero.

Perché è una stupidata una delle tracce del tema di maturità Mi riferisco a quella del libro di Pievani: 1) nel testo Pievani dà per scontato l'esistenza dell'Antropocene. L'Antropocene NON esiste, porca miseria! Sono stati fatti vari convegni per dire se esiste opp Vai su Facebook

“Sono sempre stato umiliato e isolato per la polio. Una protesi mi ha rivoluzionato la vita”:…; Davide «Cesareo» Civaschi: «Con una protesi (ben fatta) suono, canto e vivo meglio»; Cesareo, la polio e la protesi: «Costa 5000 euro ma in Italia non la rimborsano. Lo Stato non paga più neanche le batterie delle sedie a rotelle».

“Sono Stato”: a Mozzo l’elegia per Paolo Borsellino col Teatro Minimo - BergamoNews - 45) al Teatro Oratorio di Mozzo va in scena “Sono Stato” del Teatro Minimo, un’elegia dedicata a Paolo Borsellino. Riporta bergamonews.it