Non c’è pace per Berlusconi ex modella racconta | Dopo le cene di Arcore posseduta da Satana

Il mondo dello spettacolo e della politica sono spesso avvolti da misteri e leggende che affascinano e inquietano al tempo stesso. Quando si tratta di figure come Berlusconi, il confine tra realtà e fantasia si dissolve facilmente, alimentando narrazioni incredibili. Questa volta, una ex modella polacca, conosciuta per i suoi incontri a Arcore, rivela un episodio sconvolgente: una presunta possessione demoniaca durante una cena con il Cavaliere. A...

Ci mancava solo Satana: ogni volta che si tira in ballo il nome di Berlusconi, la fantasia galoppa. È il destino dei grandi personaggi, come Elvis Presley, Marlyn Monroe e pochi altri, destinati a diventare figure pop e al centro di leggende. Certo è che il racconto di una possessione diabolica desta sempre scalpore e scetticismo, soprattutto se la vittima è una ex modella polacca, resa famosa per le frequentazioni con Silvio Berlusconi. A raccontare un quadro da brividi è Ania Goledzinowska, ex fidanzata di Paolo Enrico Beretta, nipote del Cavaliere: era lei la ragazza bionda del jet set che usciva dalla torta di compleanno dell’allora premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non c’è pace per Berlusconi, ex modella racconta: “Dopo le cene di Arcore posseduta da Satana”

In questa notizia si parla di: berlusconi - satana - pace - modella

Non c’è pace per Berlusconi, ex modella racconta: “Dopo le cene di Arcore posseduta da Satana”.

Lupi: “Meloni e Berlusconi facciano pace, sennò falliremo tutti” - Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e deputato, Berlusconi e Meloni faranno pace? Da repubblica.it

Tajani,Berlusconi per la pace,posizione Italia non cambia - Berlusconi è un uomo di pace, non ha cambiato di certo le sue posizioni a sostegno dell'Ucraina, della Nato e dell'Occidente. Scrive ansa.it