Alessandro Pinzuti | I 50 rana mi spingono verso Los Angeles Ma ho cambiato preparazione per i 200

Alessandro Pinzuti, il talento del nuoto italiano, ha condiviso con entusiasmo la sua evoluzione tra le corsie di gara. Dalle sue origini a Montepulciano alle recenti ambizioni, il ranista classe 1999 si prepara a nuove sfide: i 200 metri. Con il supporto del Gruppo sportivo dell’Esercito, Pinzuti si lancia verso Los Angeles, pronto a stupire. Ma questa volta, la sua preparazione lo spinge oltre, verso traguardi ancora più ambiziosi.

Alessandro Pinzuti è stato l’ospite dell’ultima puntata di FOCUS-Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nativo di Montepulciano ha parlato di sé a 360 gradi, partendo dalle sue origini fino ai prossimi obiettivi. In primo luogo, però, il ranista classe 1999 ha raccontato il suo momento: “ Faccio parte del Gruppo sportivo dell’Esercito che è fondamentale per svolgere questa attività nel migliore dei modi ed è un onore farne parte e rappresentare questa grande famiglia. Ora mi alleno a Imola, ho trovato le condizioni ideali e un grande gruppo”. Il vincitore della medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista agli Europei di Budapest 2021, racconta dei suoi inizi: “ Un grande classico: mio fratello nuotava e, di conseguenza, ho iniziato a mia volta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandro Pinzuti: “I 50 rana mi spingono verso Los Angeles. Ma ho cambiato preparazione per i 200”

