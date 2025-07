Caldo record a Bologna | 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco

Con un’ondata di calore senza precedenti, Bologna si prepara a sfidare il record di temperature estive con un’azione innovativa e simbolica. La città, grazie a un’immediata ordinanza, introduce 110 alberi in vaso nelle piazze centrali, offrendo ombra e sollievo ai cittadini. Questa mossa, parte di un più ampio progetto di sostenibilità, testimonia l’impegno di Bologna nel combattere il clima estremo. Ma cosa riserva il futuro per il verde urbano?

Bologna, 1 luglio 2025 – Ordinanza lampo contro la morsa del caldo. Il Comune corre ai ripari e mette (in vaso) 110 alberi nelle piazze del centro cittadino. Lo annuncia la vicesindaca Emily Clancy che, dopo l’investimento di 23 milioni di euro per Bologna Verde e la creazione di rifugi climatici, fa sapere “che arriveranno in sette piazze della città nuovi alberi in vaso che, poi, a settembre verranno piantati nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia di Bologna. Sono piazze che non hanno alberi che portino ombra ma restano molto frequentate anche in questi giorni di grande caldo e a tutte le ore del giorno – spiega la vicesindaca –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it