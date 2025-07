Lindsay Lohan senza trucco durante le sue vacanze in Italia Un look al naturale che anticipa la sua nuova linea di beauty?

Lindsay Lohan, in versione naturale durante le sue vacanze in Italia, ha stupito i fan condividendo momenti di intimità e serenità con il suo piccolo Luai. Tra paesaggi da sogno e sorrisi autentici, l’attrice 38enne si mostra più luminosa che mai, lasciando intuire una possibile svolta nel suo percorso professionale. La sua immagine spontanea potrebbe essere il preludio a una nuova avventura nel mondo…

S orridente, senza trucco e con il piccolo Luai tra le braccia: così Lindsay Lohan si è mostrata al pubblico in un raro momento di intimità familiare durante una vacanza italiana. L’attrice 38enne ha condiviso su Instagram un carosello di scatti che raccontano una pausa serena dal lavoro tra paesaggi da cartolina, buon cibo e affetto autentico. Un ritratto luminoso e senza filtri che forse anticipa una nuova avventura professionale nel mondo della beauty. Star, celebrity e modelle senza trucco. guarda le foto Il look da turista make up free. La prima foto del post ha subito catturato l’attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lindsay Lohan senza trucco durante le sue vacanze in Italia. Un look al naturale che anticipa la sua nuova linea di beauty?

In questa notizia si parla di: lindsay - lohan - trucco - durante

Lindsay lohan contro rockstar games: il processo che ha segnato la cultura di gta 5 - In questo articolo esploreremo la controversa battaglia legale tra Lindsay Lohan e Rockstar Games, che ha influenzato la cultura di GTA 5.

Lindsay Lohan senza trucco in vacanza in Italia; Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo: Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis 20 anni dopo nel trailer del sequel; Speciale mese della moda: il beauty alle Fashion Week.

Lindsay Lohan appare raggiante in una foto senza trucco dopo aver parlato del suo brand di bellezza - MSN - Lindsay Lohan ha mostrato i risultati della sua routine quotidiana per mantenere un aspetto giovanile. Secondo msn.com

Tutti si domandano quale sia The Substance, dal potere anti-age, che assume Lindsay Lohan. Vi sveliamo il suo segreto - Vanity Fair Italia - L'ex bambina prodigio di Hollywood, divenuta famosa quando, all'età di 12 anni, ha recitato per la prima volta nel film Genitori in ... Segnala vanityfair.it