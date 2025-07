Elton John a Capri | baci ai turisti poi il concerto privato per il magnate

Elton John conquista Capri con il suo talento e il suo charme. Tra baci affettuosi ai turisti e un concerto privato nel suggestivo chiostro della Certosa di San Giacomo, la star britannica ha regalato momenti indimenticabili durante i festeggiamenti organizzati dall’armatore greco John Coustas. Un evento esclusivo che ha unito eleganza, musica e celebrazione, lasciando il pubblico senza fiato e rendendo questa serata ancora più speciale.

(askanews) – Anche Elton John a Capri. La superstar britannica è stata protagonista di un concerto privato nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo durante l’evento organizzato dall’armatore greco John Coustas, numero uno della Danaos Corporation, per celebrare il battesimo del figlio. Ospite del magnate greco, che ha scelto l’isola per ben tre giorni di festeggiamenti, Elton John si è esibito in una applauditissima performance canora al pianoforte durante un party blindato ed esclusivo. Alcuni media lo davano a Venezia al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, ma sir Elton John era a Capri, dove è arrivato su uno yacht insieme al marito. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elton John a Capri: baci ai turisti poi il concerto privato per il magnate

