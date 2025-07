Rugby i convocati dell’Italia per il duplice Test Match in Sudafrica | novità Ceccarelli e Mazza tra gli azzurri

L’Italia del rugby si prepara ad affrontare una sfida epica in Sudafrica, dopo aver conquistato una vittoria importante in Namibia. Con il primo test match in programma sabato 5 luglio a Pretoria, il team azzurro si presenta con alcune novità, tra cui le convocazioni di Pietro Ceccarelli e Damiano Mazza da parte del CT Gonzalo Quesada. Un’occasione imperdibile per gli azzurri di fare vedere il loro valore sul palcoscenico internazionale e scrivere nuove pagine di storia.

L’ Italia del rugby, dopo la vittoria in Namibia, si appresta ad affrontare il proibitivo doppio confronto in trasferta con il Sudafrica, col primo match in programma sabato 5 luglio alle 17.10 al Loftus Versfeld di Pretoria: gli azzurri si stanno preparando a Johannesburg con un gruppo che presenta alcune novità. Il CT dell’Italia, Gonzalo Quesada, infatti, ha convocato Pietro Ceccarelli e Damiano Mazza per il doppio confronto col Sudafrica: il primo è un pilone del Perpignan e vanta già 34 presenze in azzurro, mentre il secondo è un centro delle Zebre ed è alla prima convocazione. I due sostituiscono gli azzurri infortunatisi nel corso del match con la Namibia, ovvero Marco Riccioni, che ha riportato una frattura costale all’emitorace sinistro dopo soli 3?, e Leonardo Marin, che ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra dopo pochi minuti della ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per il duplice Test Match in Sudafrica: novità Ceccarelli e Mazza tra gli azzurri

