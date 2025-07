Calciomercato Milan Javi Guerra alternativa a Jashari | il punto

Il calciomercato del Milan si infiamma con una suggestiva alternativa: Javi Guerra, talento del Valencia classe 2003, potrebbe sostituire Jashari in caso di complicazioni. Una mossa strategica che potrebbe rafforzare il reparto giovane dei rossoneri e mantenere alta la competitivitĂ . Scopriamo insieme i dettagli di questa possibile svolta e cosa potrebbe significare per il futuro del club.

Javi Guerra, classe 2003 del Valencia, potrebbe arrivare al Milan in questo calciomercato se le cose per Ardon Jashari diventassero difficili. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Javi Guerra alternativa a Jashari: il punto

Bianchin: Il Milan ha fatto un’offerta da 20 milioni, bonus compresi, per Javi Guerra e potrebbe...; Calciomercato Milan, Javi Guerra: “Ecco cosa mi auguro”; Mercato Milan, pista Javi Guerra ancora viva! Tare prepara...

Calciomercato Milan, Javi Guerra resta un obiettivo per il centrocampo! Tare prepara il rilancio per il giocatore del Valencia - Il calciomercato del Milan entra nel vivo e uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera è quello di Javi Guerra, giovane centrocampista del Valencia. Come scrive calcionews24.com

Tare rilancia per Javi Guerra: l’offerta al Valencia che può chiudere l’affare - Il Milan punta a rinforzare il centrocampo con giovani talenti, cercando l’equilibrio tra dinamismo e tecnica per affrontare le sfide stagionali. Riporta msn.com