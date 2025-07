Accordo raggiunto il colpo in attacco è più vicino | sarà l’ennesimo rinforzo per Conte!

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso del calciomercato, con accordi strategici e rinforzi di qualità pronti a rafforzare la rosa. Tra colpi già conclusi e trattative in corso, il club azzurro si prepara a sorprenderti ancora, puntando a consolidare la propria posizione in Italia e in Europa. La squadra di Conte guarda avanti con fiducia e determinazione: i nuovi acquisti sono dietro l’angolo, e il prossimo capitolo della stagione è già scritto.

Il Napoli continua ad essere protagonista del mercato. Nelle ultime ore, è stato raggiunto un nuovo accordo per un noto calciatore. Il Napoli, oltre a vincere sul terreno da gioco, è desideroso di trionfare anche nel calciomercato. Ad oggi, infatti, il club azzurro è senza dubbio il più attivo su questo fronte. I nuovi colpi sono dietro l’angolo, motivo per il quale diversi calciatori potrebbero approdare alla Corte del Vesuvio. Nelle ultimissime ore, sarebbe stato raggiunto un altro accordo per un noto giocatore che è da tempo nel mirino del DS Manna. Ndoye si avvicina al Napoli: c’è l’accordo con il suo entourage. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Accordo raggiunto”, il colpo in attacco è più vicino: sarà l’ennesimo rinforzo per Conte!

