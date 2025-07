Calhanoglu scoppia il caso | la goccia che fa traboccare il vaso dell’Inter

Ma ora, tra voci di mercato e vacanze in Turchia, si rischia di perdere l’armonia. Il caso Calhanoglu esplode, minando il fragile equilibrio dell’Inter e lasciando i tifosi in attesa di chiarimenti. La domanda è una: quanto ancora questa vicenda influenzerà il destino della squadra?

L’Inter non si nasconde, Calhanoglu lo fa a metà. Dalle voci sul pressing del Galatasaray alle vacanze anticipate in Turchia: le parole di Lautaro Martinez fanno scoppiare il caso dell’estate. IL CASO – Quella tra l’Inter ed Hakan Calhanoglu sembrava una storia d’amore perfetta. Un imprinting iniziato quattro anni fa, con un continuo crescendo di sentimento e intenti comuni. Dall’approdo nella Milano nerazzurra dopo un periodo buio al Milan, alla rinascita interista, con uno spogliatoio in grado di donargli nuova fiducia emotiva e un allenatore “visionario” che gli ha cucito addosso un ruolo tutto nuovo. 🔗 Leggi su Inter-news.it