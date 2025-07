Stipendi dal giugno 2026 le buste paga dei colleghi non saranno più un segreto | ecco come chiederle

Dal giugno 2026, la trasparenza salariale diventerà realtà: i colleghi potranno conoscere gli stipendi di chi svolge le stesse mansioni, favorendo un ambiente più giusto e aperto. Questa svolta, prevista dalla Direttiva europea 2023/970, mira a promuovere equità e fiducia nel mondo del lavoro. Ma come chiedere le buste paga senza imbarazzo? Scopriamo insieme i passaggi per affrontare questa novità con sicurezza e chiarezza.

Dal prossimo giugno lo stipendio dei colleghi non sarà più un segreto. Chiunque avrà diritto a conoscere gli stipendi di chi, in quella stessa azienda, svolge le medesime mansioni o di pari valore. È quanto stabilisce la Direttiva europea 2023970, che ha fissato il 7 giugno 2026 come data limite entro cui tutte le imprese dell’Unione europea dovranno adeguarsi. Una misura che punta a promuovere la trasparenza e l’equità sul posto di lavoro e soprattutto vuole combattere l’opacità salariale, ritenuta una delle cause principali del gender gap. La Direttiva europea e le sanzioni salate. In Italia le donne guadagnano il 13% in meno degli uomini per ora lavorata. 🔗 Leggi su Open.online

