L’Italia femminile di basket ha scritto una pagina memorabile, conquistando un bronzo inatteso agli Europei. Il segreto di questo successo, svelato dal ct Andrea Capobianco nell’intervista al Corriere della Sera, risiede nella consapevolezza, quella qualità che fa la differenza tra vincere e perdere, più degli schemi e delle previsioni. Un risultato che dimostra come la determinazione e la fiducia possano trasformare anche le sfide più insidiose in trionfi sorprendenti.

La Nazionale italiana femminile di basket ha conquistato il bronzo agli Europei, battendo nella finale del 3° e 4° posto la Francia. Il Corriere della Sera ha intervistato il ct Andrea Capobianco. Capobianco: «Il segreto del bronzo? La consapevolezza, è la qualità che ti fa vincere, non gli schemi». Un bronzo impensabile. Capobianco: « Impensabile? Forse per chi ci dava perdenti ogni volta, con Belgio, Francia, Turchia, Lituania, Slovenia. Avremmo dovuto perderle tutte. Invece sono molto contento di aver allenato un gruppo eccezionale ». Il segreto del bronzo? « Ce ne sono diversi, anche se non sono poi così segreti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Italbasket, Capobianco: «Il segreto del bronzo? La consapevolezza, è la qualità che ti fa vincere, non gli schemi»

