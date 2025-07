LIVE Musetti-Basilashvili Wimbledon 2025 in DIRETTA | magico 1° set di Cocciaretto poi l’azzurro!

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, tifiamo per Musetti nel suo esordio contro il temibile Basilashvili, uno dei protagonisti più imprevedibili del torneo. La suspense è alle stelle: ci aspettiamo partite spettacolari, colpi da applauso e un’atmosfera magica sotto i tetti di Wimbledon. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni istante può riscrivere la storia del tennis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:37 Signore e signori, Elisabetta COCCIARETTO avanti per 6-2 contro Jessica Pegula (3)! L’attesa per Musetti potrebbe (speriamo di no) allungarsi. Buongiorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio a Wimbledon 2025 del semifinalista in carica dello Slam londinese Lorenzo MUSETTI, che parte dal redivivo qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili. Giocatore pericolosissimo: è tornato! L’ex top 20 di Tblisi (GEO) ha riacquistato la classifica per giocare le qualificazioni nei tornei del Grand Slam dopo che era praticamente dovuto ripartire da zero nel costruire la sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: magico 1° set di Cocciaretto, poi l’azzurro!

