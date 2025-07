Redazione di Uomini e Donne nei guai | ex tronista vince una causa e sbugiarda tutti

Guai in vista per la redazione di Uomini e Donne: dopo sei anni di battaglie legali, una delle protagoniste più amate dello staff, Raffaella Mennoia, ha vinto una causa contro l’ex tronista Teresa Cilia, sbugiardando ogni accusa. La decisione del tribunale segna un punto decisivo nella vicenda, aprendo nuovi interrogativi sul passato del programma. Ma cosa riserverà il futuro a chi è coinvolto? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Guai in vista per la redazione di Uomini e Donne. Ben sei anni fa, una delle protagoniste indiscusse dello staff di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, fu al centro di una querelle social, che poi decise di portare in tribunale, con un’ex tronista e collaboratrice del programma, Teresa Cilia. Tra le due ci fu uno scontro senza precedenti, arrivato poi alle vie legali. A distanza di anni, però, è arrivata finalmente la sentenza, la quale sta mettendo in cattiva luce la redazione di Uomini e Donne. Teresa Cilia soddisfatta di aver vinto la causa contro Raffaella Mennoia di UeD: cosa succederà adesso. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Redazione di Uomini e Donne nei guai: ex tronista vince una causa e sbugiarda tutti

