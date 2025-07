Mondiale per Club è il giorno di Real Madrid-Juventus | probabili formazioni e dove vederla anche in chiaro

Il grande palcoscenico del Mondiale per club 2025 si accende con una sfida imperdibile: Juventus e Real Madrid si contendono il passaggio ai quarti in una partita che promette emozioni e spettacolo. Con le probabili formazioni, le ultime news e i modi per seguirla anche in chiaro, ti portiamo nel cuore dell’azione. Non perdere neanche un istante di questa battaglia epica: scopri come vivere il match con noi.

La sfida con il Real Madrid di Xabi Alonso vale il passaggio ai quarti di finale del Mondiale per club 2025 per la Juventus di Igor Tudor: tutti i modi per seguire il match. Dopo l’eliminazione dell’Inter, le speranze italiane al Mondiale per Club restano tutte legate alla Juventus, che oggi, martedì 1° luglio, alle 21 ora italiana, affronta il Real Madrid negli ottavi del torneo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - realmadrid - juventus

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

#Tudor ha presentato in conferenza la sfida della #Juventus contro il #RealMadrid valida per gli ottavi di finale del #MondialeperClub. Vai su X

Alla vigilia di Real Madrid-Juve, Paolo analizza l'avvicinamento all'ottavo di finale del Mondiale per Club, ripercorrendo anche la storia leggendaria di una sfida tra due squadre che hanno scritto la storia del calcio. #realmadridjuve #juve #juventus #juve #juve Vai su Facebook

Mondiale per Club: Marciniak arbitrerà Real Madrid-Juventus; Real Madrid-Juve: probabili, Rugani in vantaggio su Gatti. Gioca Kolo Muani; Matchday Station | FIFA Club World Cup | Real Madrid-Juventus.

Real Madrid-Juventus (Mondiale per Club): orario, dove vederla in tv e pronostico - All'Hard Rock Stadium si giocherà l'ottavo di finale del Mondiale per Club 2025 tra Real Madrid e Juventus. Lo riporta msn.com

Real Madrid-Juventus: i bianconeri sognano i quarti di finale - Ostacolo complicato per la Vecchia Signora che vuole cancellare la brutta sconfitta col City. Come scrive msn.com