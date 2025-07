Il CD trasparente di Lorde. Bello da vedere ma ha problemi di compatibilità con alcuni lettori.

Il CD trasparente di Lorde è un vero capolavoro estetico, un oggetto che riflette perfettamente l’identità artistica e il contenuto musicale dell’album. Tuttavia, non mancano le segnalazioni di problemi di compatibilità con alcuni lettori, che possono rendere l’esperienza d’ascolto frustrante. Un equilibrio tra design innovativo e funzionalità rimane fondamentale: sarà possibile conciliare bellezza e praticità? Scopriamolo insieme.

Un disco interamente trasparente per dimostrare autenticità, in linea con l'identità visiva e i brani dell'album. Idea molto bella ma molti utenti segnalano difficoltà nell'utilizzo in alcuni lettori.