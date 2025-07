Cocaina e hashish in carcere a Prato | la base logistica in un alloggio per detenuti in permesso

Nel cuore di Prato, le indagini sulla rete di traffico di droga dentro il carcere svelano dettagli inquietanti: un alloggio per detenuti in permesso diventa il centro nevralgico di cocaina e hashish, con una logistica ben organizzata. La scoperta di una vera e propria centrale di rifornimento in via Pistoiese 515/C apre nuovi scenari sulla criminalità dietro le mura. Scopriamo come si muove questa rete nascosta e quali misure si stanno adottando per smantellarla.

PRATO – Ancora novità dall’inchiesta sul carcere di Prato della locale procura. In una ulteriore operazione effettuata, con specifico riferimento ai canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente in seno all’istituto penitenziario pratese, si è ottenuto un riscontro obiettivo all’esistenza della centrale di rifornimento e di stoccaggio di sostanze stupefacenti, individuata a Prato in via Pistoiese 515C, in uno stabile di proprietà della Caritas diocesana, che si sviluppa su due piani, costituito da sei stanze (tre camere da letto, una cucina, un bagno, un ripostiglio e un ingresso), messa a disposizione dei detenuti autorizzati a uscire dal carcere (i cosiddetti permessanti), alla quale avevano accesso indisturbato e senza alcuna forma di controllo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

