Fabiana Filippi lancia F2O la linea skincare basata sulla criocosmesi

F2O, il nuovo brand di Fabiana Filippi, rivoluziona la skincare con la potenza della criocosmesi, unendo tradizione e innovazione Made in Italy. Creata dall’estro di un’imprenditrice che si distingue per audacia e visione, questa linea utilizza ingredienti brevettati come Frescolat Plus e Frescolat X-Cool, sostenibili, vegani e naturali. Con F2O, Fabiana Filippi apre un capitolo tutto nuovo, portando la sua eleganza oltre la moda: la bellezza si raffredda, ma si riscalda con efficacia.

Si chiama F2O Skincare, ed è un brand Made in Italy. La sua fondatrice è Fabiana Filippi, che nasce nella griffe di famiglia, ma che ora esplora nuovi orizzonti. Infatti, l’imprenditrice umbra presenta un brand fondato sulla criocosmesi. La linea è basata sul freddo e “realizzata con “ingredienti brevettati (Frescolat Plus e Frescolat X-Cool) altamente performanti, sostenibili, vegani e per la maggior parte di origine naturale”. F2O, brand skincare che celebra il freddo. Come racconta la stessa Fabiana, “La ‘F’ sta per Fabiana ed è al posto dell’H di H2O, ovvero la formula chimica dell’acqua. E l’acqua è la base di tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Š Metropolitanmagazine.it - Fabiana Filippi lancia F2O, la linea skincare basata sulla criocosmesi

