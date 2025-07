Giuliano UGL | A Catanzaro ricatto indegno per accelerare interventi di oculistica Serve uno sforzo comune per combattere liste d' attesa

Tutto questo rappresenta un grave ostacolo al diritto alla salute e alla tutela dei pazienti. È essenziale che le istituzioni e la società civile uniscano le forze per combattere queste pratiche indegne e garantire interventi tempestivi e trasparenti, perché la salute non può essere messa in vendita. Solo così potremo restituire dignità e fiducia nel nostro sistema sanitario.

"Se da un lato il Ministero della Salute è pronto ad intervenire concretamente per combattere le liste d'attesa dall'altro registriamo notizie, come quella proveniente da Catanzaro dove è stato sgominato un sistema corruttivo messo in piedi per accelerare, a pagamento, i tempi per interventi di oculistica. Ancora una volta il malaffare ha il sopravvento sui diritti dei cittadini ad avere cure ed assistenza erogati in tempi giusti. Tutto questo mentre il Ministro Schillaci ha annunciato che da settembre, in base ai dati raccolti ed indicanti i tempi di erogazione per le prestazioni che in molti casi sforano addirittura l'anno di attesa, il suo Dicastero interverrà, se sarà necessario, con i poteri sostitutivi per affrontare questa grave criticità.

In un panorama in cui il Ministero della Salute si impegna concretamente a ridurre le liste d'attesa, emergono purtroppo episodi indegni come quello di Catanzaro, dove un sistema corruttivo ha tentato di favorire interventi oculistici a pagamento.

