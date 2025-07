Submarining | quando chi ti ghosta riappare all’improvviso… e riscompare

Nel complesso e spesso confuso mondo delle relazioni tossiche, il submarining emerge come una strategia subdola: chi ti ghosta e poi riappare all'improvviso, per poi sparire di nuovo. Un gioco emotivo che destabilizza e manipola le vittime, creando una costante alternanza tra speranza e delusione. Ma qual è la vera differenza tra submarining e ghosting? Scopriamolo insieme per riconoscere e difendersi da queste dinamiche.

Nel complesso e multiforme universo delle relazioni tossiche, esistono diverse forme di tortura psicologica e manipolazione emotiva. Tra queste ci sono il ghosting – purtroppo molto noto – e lo zombieing, chiamato anche submarining. Significato di submarining e differenza con ghosting. Submarining è un termine mutuato, come spesso accade, dall’inglese. Viene da “submarine” ossia sottomarino, parola creata, come riporta The Guardian, nel XVII secolo, poco dopo l’ideazione e la costruzione per la prima volta di questo tipo di imbarcazione, che può scomparire nelle profonditĂ marine e poi riapparire. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Submarining: quando chi ti ghosta riappare all’improvviso… e riscompare

In questa notizia si parla di: submarining - ghosta - riappare - improvviso

Submarining: il nuovo ghosting 2.0 nel mondo del dating! - Radio 105 - Questo comportamento, esploso su Google Trends e TikTok, descrive il ritorno improvviso di una persona ... Si legge su 105.net

Conoscete già il ghosting, ma forse non ancora il submarining - Il submarining comporta il riemergere improvviso di una persona che era sparita nel nulla con il più classico dei ghosting. Lo riporta vanityfair.it