Certificazioni Fimi | dischi di platino per Imagine Dragons Lunapop e Manu Chao

Le certificazioni FIMI della settimana 26 del 2025 celebrano il successo internazionale di artisti italiani e internazionali, tra cui gli Imagine Dragons, che conquistano il disco di platino con Mercury Act 1. Questa band statunitense, protagonista dell’estate live italiana, conferma il suo impatto globale con brani come Enemy e Lonely. Scopriamo insieme le storie di questi artisti e i traguardi che continuano a raggiungere nel panorama musicale.

Le Certificazioni stilate da Fimi per la settimana numero 26 del 2025, premiano con i dischi di platino una delle band protagoniste dell’estate live nostrana, gli Imagine Dragons. Mercury Act 1, album della band di Las Vegas ha conquistato il doppio platino. Pubblicato nel 2021, vede tra i singoli estratti Enemy e Lonely. Il quinto lavoro in studio di Reynolds e soci è stato prodotto da Rick Rubin. Intervistato da ABC News, il frontman della band aveva dichiarato sulla scelta del producer: “Rick mi ha ricordato che negli ultimi dieci anni i miei fan sono cresciuti con me. Non solo vogliono crescere con me, ma se lo aspettano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Imagine Dragons, Lunapop e Manu Chao

In questa notizia si parla di: platino - certificazioni - fimi - dischi

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Coldplay, Sfera Ebbasta e Shiva, Red Hot Chili Peppers - Questa settimana, le Certificazioni Fimi celebrano il successo musicale con il conferimento di dischi di platino a due icone del rock, i Coldplay e i Red Hot Chili Peppers, insieme ai talentuosi Sfera Ebbasta e Shiva.

Certificazioni FIMI del 23 giugno: pochi singoli ma tantissimi album, tra nuove uscite e grandi classici riscoperti. Marracash tocca quota 9 dischi di platino con Persona, Tony Effe arriva a cinque con Icon. Oro per album storici di Baglioni, Antonacci e Silvestri, Vai su Facebook

Certificazioni Fimi: Album: Francesca Michielin - Di20 Platino Singoli: Sarah Toscano - Amarcord Oro #RealityHouse Vai su X

Certificazioni FIMI settimana 26: 27 anni dopo, i Lunapop sono ancora vivi e certificati; Sanremo 2025 ancora protagonista delle certificazioni FIMI; Certificazioni FIMI settimana 26: 27 anni dopo, i Lunapop sono ancora vivi e certificati.

Certificazioni Fimi 13-19 giugno: Nove dischi di platino per Marracash, cinque per Tony Effe - Questa settimana tra le certificazioni Fimi spiccano i dischi di platino ottenuti da album di due artisti he hanno segnato le classifiche musicali (e non solo) degli ultimi anni: Marracash e Tony Effe ... Secondo msn.com

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Mahmood, Cesare Cremonini e Olly - MSN - Certificazioni Fimi: nella settimana numero 10 del 2025 a conquistare i dischi di platino sono Mahmood, Cesare Cremonini ed ancora una volta Olly reduce dal successo sanremese. Da msn.com