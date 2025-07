Europa nella morsa del caldo infernale allerta rossa a Parigi | chiude la Torre Eiffel

L’Europa si trova sotto una caldissima morsa, con temperature record che mettono a dura prova cittadini e monumenti storici. Parigi chiude la Torre Eiffel, simbolo della città, mentre Spagna e Portogallo registrano picchi di 46°C. Un’ondata di caldo senza precedenti che richiede interventi immediati e riflessioni sulla crisi climatica globale. Ecco cosa sta accadendo e come ci stiamo preparando a questa emergenza senza precedenti...

