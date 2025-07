Terzo no al suicidio assistito | È disumano valuto la Svizzera

Martina Oppelli, 49 anni, è affetta da sclerosi multipla ed è tetraplegica e da tempo lotta per porre fine alla sua esistenza. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Terzo no al suicidio assistito: “È disumano, valuto la Svizzera”

