Casertana start al mercato | la situazione contrattuale dei giocatori in rosa

Il mercato della Casertana è ufficialmente aperto: tra rinnovi, cessioni e voci di mercato, il team si prepara a rimettersi in carreggiata sotto la guida del nuovo tecnico Federico Coppitelli. Con tanti contratti in evoluzione e operazioni in corso, è fondamentale fare chiarezza sulla rosa attuale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla situazione contrattuale dei giocatori rossoblù, a cominciare dai primi movimenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi primo luglio comincia ufficialmente la campagna di trasferimenti. In attesa della firma del nuovo tecnico Federico Coppitelli, la situazione della Casertana è, come tante, un cantiere. Tanti sono i giocatori che rientrano dai prestiti, altri da confermare, altri che sono coinvolti in voci di mercato. Facciamo ordine. Bianchi saluta, Zanellati desiderato da Iori. Il primo a lasciare la compagine rossoblù è Sebastiano Bianchi: ha giocato buona parte del campionato, circa una ventina di partite, soprattutto sotto la gestione Iori. Il centrocampista è andato anche a rete, nelle vittorie di Crotone e contro la Cavese al Pinto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana, start al mercato: la situazione contrattuale dei giocatori in rosa

In questa notizia si parla di: casertana - mercato - situazione - giocatori

Casertana, si riparte dal campo: i primi nomi di mercato - La Casertana si prepara a tornare in grande stile: tra novità di mercato e una storica approvazione, il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

? Il nuovo allenatore del Livorno,ha commentato le strategie di mercato, sottolineando l’importanza di ripartire dalla base costruita nella scorsa stagione e confrontarsi direttamente con i giocatori per valutare chi è motivato a far parte del nuovo progetto. Ha c Vai su Facebook

Allenatore e mercato: i falchetti programmano la nuova stagione; Casertana, quale sarà il futuro di Proia: l'analisi; Casertana, Iori: Giugliano buona squadra, recuperiamo due giocatori. Acquisti? Il nostro mercato è bloccato....

Casertana, esonero Iori: la situazione e le mosse mercato - Il Mattino - Casertana, esonero Iori: la situazione e le mosse mercato Per la proprietà della Casertana è il momento delle riflessioni ... Secondo ilmattino.it

Casertana, è l’ora di Serpini: pronto il nuovo allenatore. Piace attaccante della Torres - Dopo il saluto ufficiale a Manuel Iori, nuovo tecnico del Cittadella, la Casertana si prepara ad aprire un nuovo capitolo in panchina ... Segnala casertanews.it