1 luglio 1967 nasce il Cap e rivoluziona la posta in Italia Oggi è usato anche per analisi di mercato e mappe di consumo

Il 1° luglio 1967, nasce il CAP, il Codice di Avviamento Postale, rivoluzionando la posta in Italia e semplificando la consegna. Oggi, a oltre mezzo secolo di distanza, il CAP non è più solo uno strumento postale: è diventato un prezioso alleato per analisi di mercato e mappe di consumo, contribuendo a plasmare strategie efficaci e innovativi. Un’innovazione che ha cambiato il nostro modo di comunicare e di conoscere il territorio.

Roma, 1 luglio 2025 – Era il primo giorno di luglio quando ci si trovò a imparare (e dover ricordare) un modo diverso per scrivere l’indirizzo. Noto come Cap, il Codice di Avviamento Postale venne introdotto ufficialmente nel 1967, l’1 luglio. La misura segnò un cambiamento senza precedenti nella gestione della corrispondenza. Per la prima volta in Italia si affermò un sistema numerico capace di identificare in modo univoco aree geografiche, comuni e quartieri. Pochi anni prima, lo Zip Code era entrato in vigore negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei: un’ispirazione che contribuì alla rivoluzione italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net