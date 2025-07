Aeroporto il commissario UE Tzitzikostas Colpito da Fiumicino modello sostenibile

Il commissario UE Tzitzikostas ha visitato Fiumicino, l’aeroporto premiato come “Best Airport” europeo sette volte dal 2018, per scoprire il modello sostenibile che lo rende una eccellenza. Un esempio di innovazione e rispetto per l’ambiente, pronto a ispirare nuove strategie nel settore dei trasporti. La sua visita sottolinea l’impegno dell’Europa verso un futuro più verde e responsabile, confermando che la sostenibilità è la strada da seguire.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – Il Commissario Europeo per i Trasporti e il Turismo sostenibile, Apostolos Tzitzikostas ha visitato ieri pomeriggio, a conclusione della sua missione in Italia, l’aeroporto di Fiumicino, recentemente premiato come “Best Airport” europeo, per la settima volta dal 2018, da ACI (Airports Council International) Europe. Tzitzikostas, accompagnato dal capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, Claudio Casini, è stato accolto da Giampiero Massolo, Presidente di Mundys, Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma e Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, all’interno dell’Innovation Hub del Terminal 1, acceleratore di nuove idee di impresa in cui sono state coinvolte, negli ultimi anni, oltre 1000 startup da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

