Dopo la sconfitta amara nell’ottavo di finale del Mondiale per Club, le tensioni tra i protagonisti dell’Inter si fanno sentire. Lautaro Martinez, in un’intervista infuocata, ha lasciato intendere che alcune persone cambiano con il mutare dei bisogni, con un chiaro riferimento alle dinamiche personali dello spogliatoio. Ma cosa ci rivela questa polemica? Scopriamolo insieme.

Ieri sera dopo la sconfitta negli ottavi di finale del Mondiale per Club, contro il Fluminense per 2-0, il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato ai microfoni di DAZN, alcune dichiarazioni molto pungenti, che molti le hanno intese nei riguardi di Hakan Calhanoglu, attualmente infortunato: “Chi vuole restare resti e chi non vuole farlo vada . L'articolo Calhanoglu, la moglie contro Lautaro: “Alcune persone non sono leali a te. Una volta che i loro bisogni cambiano, lo stesso vale per.” proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it