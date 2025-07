Monaco convinto | Berrettini ha una sofferenza umana ma fisicamente sta bene Alcaraz più vulnerabile sull’erba

Il tennis, sport di pura adrenalina e imprevedibilità, ci regala emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Nella recente puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo su OA Sport, il focus si è concentrato sulle sfide di Alcaraz, vittorioso su Fognini, e sulla difficile ripresa di Berrettini. Due storie diverse, entrambe emblematiche della tenacia e delle fragilità umane che rendono questo sport così affascinante e imprevedibile.

La vittoria in cinque set di Carlos Alcaraz su un eccezionale Fabio Fognini e la pessima sconfitta di Matteo Berrettini al rientro dall'infortunio contro il modesto polacco Majchrzak sono stati due dei temi principali trattati nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Il tennis a volte sfugge totalmente a quelli che sono i numeri, recenti o passati. La partita di ieri in tal senso è piuttosto indicativa. Fognini ha fatto sette volte terzo turno a Wimbledon, gioca diverse partite importanti tra cui una in cui prende a pallate Murray per buona parte.