L' Inter perde ma conquista la serata Amadeus approfitta dell' assenza di De Martino

La serata televisiva di lunedì si è rivelata un duello tra i grandi numeri e le emozioni. Mentre l’Inter perde, anche se con stile, conquistando comunque il pubblico grazie alla presenza di Amadeus che approfitta dell’assenza di De Martino, il calcio trionfa con il Mondiale per Club su Canale 5, lasciando dietro Rai1, dove Noos fatica a mantenere gli ascolti. La sfida tra intrattenimento e sport continua, svelando le preferenze degli italiani.

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela fermarsi al 12.8% pari a una media di 1.763.000 spettatori, in discesa rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il Mondiale per Club con la sconfitta dell'Inter per 2 a 0 contro il Fluminense ha invece siglato una media di 3.953.000 individui all'ascolto con uno share del 24.6%, vincendo nettamente la serata. Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth con Carrie Preston ha calamitato una media di 507.000 appassionati pari al 3.2% di share. Su Italia1 il film My Spy ha siglato un netto di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Inter perde ma conquista la serata. Amadeus approfitta dell'assenza di De Martino

