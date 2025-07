Lotta ai diplomi facili | pioggia di revoche della parità nel Sannio

Negli ultimi anni, la lotta ai 'diplomi facili' si è intensificata, portando a un’ondata di revoche della parità scolastica nel Sannio e oltre. Il nuovo decreto legge 45 del 2025 ha introdotto misure stringenti per contrastare questa piaga, determinando una significativa riduzione delle certificazioni non meritate. È un passo decisivo verso una scuola più trasparente e meritocratica, ma quali sono le ripercussioni di questa rivoluzione educativa?

Tempo di lettura: 2 minuti Lotta ai cosiddetti ‘diplomi facili’ una piaga esplosa in maniera prepotente negli ultimi anni. Il decreto legge 45 del 2025, approvato da poco, ha dato misure chiare e stretto i controlli per abbattere i diplomifici e ciò ha portato alla revoca della parità a un alto numero di Istituzioni scolastiche. Una ‘sforbiciata’ netta che ha toccato soprattutto la Campania, salita agli onori della cronaca per storie poco edificanti: un meno 30 in relazione al numero di Istituto ai quali è stata tolta la possibilità di accogliere studenti provenienti da altre scuole per il diploma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it