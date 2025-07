David Beckham ha indossato a Wimbledon l' orologio più bello della sua vita

Il fascino di David Beckham si riversa anche negli accessori, e il suo orologio pi249, il più bello della sua vita, ne è la prova. Immaginare di indossare un doppiopetto come lui ci fa sognare, ma nel frattempo possiamo ammirare il suo stile impeccabile e lasciarci ispirare da un dettaglio che fa la differenza. Lunedì 30 giugno, al Centre Court di Wimbledon, Beckham ha dimostrato ancora una volta come l’eleganza sia un’arte da coltivare.

Forse un giorno indosseremo il doppiopetto come fa David Beckham. Nel frattempo, ci accontenteremo di ammirarlo e di sognare di abbinarlo a un orologio eccezionale. Lunedì 30 giugno, David Beckham è salito sul Centre Court dell'All England Lawn Tennis & Croquet Club per il primo giorno del torneo di Wimbledon. Ha potuto assistere allo splendido match tra Carlos Alcaraz, due volte detentore del titolo, e il 38enne italiano d'annata Fabio Fognini. Lo spagnolo ha vinto una battaglia inaspettatamente dura di cinque set, durata più di 4h30. Durante il match, Becks ha indossato un bellissimo abito beige (o bianco sporco, se preferite) di Boss. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - David Beckham ha indossato a Wimbledon l'orologio più bello della sua vita

