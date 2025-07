Notte di furti a Salerno | colpiti Mulino Urbano e Deutsche Bank

Notte di tensione a Salerno: furti audaci scuotono la città, colpendo il Mulino Urbano e Deutsche Bank. Un ladro deciso e sfrontato si è introdotto nel cuore della notte, forzando l’ingresso e portando via ingenti somme di denaro. La rapina, ripresa dalle telecamere, ha scosso la comunità e riacceso il timore di una crescente escalation di furti. La sicurezza cittadina è ora sotto scrutinio, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili.

Non si placa l'allarme furti in città. Nella notte, un ladro si è introdotto nel laboratorio del locale "Mulino Urbano", situato in piazza XXIV Maggio. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, l'uomo – ripreso dalle telecamere di sorveglianza – ha raggiunto rapidamente il registratore di cassa, che ha sradicato e portato via. Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro. Il sistema d'allarme collegato con la Questura ha immediatamente attivato l'intervento della Polizia, ma al loro arrivo il malvivente si era già dileguato. Tentato furto alla Deutsche Bank di Corso Garibaldi. Sempre durante la notte, un altro episodio ha visto protagonista la filiale della Deutsche Bank in Corso Garibaldi.

