Fipili incendio sterpaglie a Navacchio | intervento dei vigili del fuoco per evitare stop alla viabilità

Un incendio di sterpaglie lungo la Fipili a Navacchio ha richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno evitato gravi blocchi alla viabilità. La prontezza e professionalità dei pompieri hanno permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, prevenendo possibili conseguenze più gravi. La loro azione dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale un intervento rapido in situazioni di emergenza come questa.

All'arrivo sul posto la squadra VV.F. ha prontamente estinto le fiamme evitando che l'incendio si propagasse nell'area adiacente, per poi mettere in sicurezza il luogo dell'intervento

