Sinner carico per Wimbledon | ecco come si allena

Sinner si prepara con grinta per Wimbledon, pronto a mettere in mostra la sua determinazione sul campo. Dopo una sorprendente sconfitta ad Halle contro Bublik, il talento italiano si concentra sui suoi allenamenti, determinato a riscrivere le regole del torneo. Oggi, il derby azzurro contro Luca Nardi segna l’inizio di una nuova sfida. Ecco come si allena il campione, dimostrando che il vero successo nasce dalla passione e dalla dedizione.

Reduce dalla sconfitta a sorpresa ad Halle con Bublik, Jannik Sinner inizierĂ oggi il suo Wimbledon con il derby azzurro contro Luca Nardi. Eccolo mentre si allena.

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

Un incontro casuale ma carico di significati quello tra Novak Djokovic e Jannik Sinner sui campi d’allenamento dell’Aorangi Park, all'interno dell'All England Club. https://sport24h.it/djokovic-e-sinner-si-incrociano-a-wimbledon-possibile-sfida-sullerba… Vai su X

Ospite del podcast di Andy Roddick, Darren Cahill ha svelato un aneddoto che risale a quando Djokovic e Sinner si incontrarono nei quarti di finale di Wimbledon 2022. Dopo la partita, vinta in rimonta dal serbo dopo aver perso i primi due set, l'allenatore aust Vai su Facebook

Sinner punta Alcaraz (oggi contro Fognini a Wimbledon): la villetta del numero 2, i malumori accantonati di Jannik. «Ho altro da pensare...» - Oggi a Londra scatta Wimbledon, il torneo più prestigioso della stagione: come da tradizione centenaria, il campione uscente inaugura il centrale. Si legge su msn.com

Wimbledon, Sinner: match inedito d'esordio contro Nardi - E' il giorno di Jannik Sinner a Wimbledon, nel match d'esordio contro Luca Nardi, in diretta alle 14 su Sky. Da sport.sky.it