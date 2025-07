Paredes-Boca Juniors in stand by | ancora nessun pagamento della clausola

Le trattative tra Boca Juniors e la Roma sono ancora in stand-by, con la clausola di pagamento non ancora versata. La deadline del 30 giugno è ormai passata, ma grazie all’uscita di Tammy Abraham, i giallorossi hanno rilanciato con successo le strategie di plusvalenza. La questione resta calda, e anche se tutto sembra in controllo, non si esclude l’arrivo di una multa. La Roma si prepara a un’estate ricca di sorprese...

La deadline del 30 giugno è ormai alle spalle e la Roma grazie all’ operazione in uscita di Tammy Abraham è riuscita a dare una svolta alla questione plusvalenze. Dalle parti della Capitale sarebbero infatti piuttosto tranquilli a riguardo, anche se non sarebbe ancora da escludere l’arrivo di una multa nonostante il buon lavoro di Massara, che in poco tempo ha chiuso un’uscita importante come quella dell’inglese, che diventerĂ un nuovo giocatore del Besiktas. Un’altra operazione sembrava essere in dirittura d’arrivo, ovvero quella di Leandro Paredes, promesso sposo del Boca Juniors. Le notizie degli scorsi giorni lasciavano pensare ad una fumata bianca prima della conclusione del mese di giugno, invece la situazione non si sarebbe ancora sbloccato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Paredes-Boca Juniors in stand by: ancora nessun pagamento della clausola

