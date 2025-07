Il nuovo report di GoStudent rivela che più che vietare serve educare La tecnologia è alleata non nemica se usata con consapevolezza

Il nuovo report di GoStudent ci invita a rivedere il nostro approccio alla tecnologia in aula: piuttosto che vietarla, dobbiamo educare i giovani a usarla con consapevolezza. Smartphone e dispositivi digitali rappresentano un’opportunità , non una minaccia, se guidati da strumenti adeguati e competenze mirate. Nel cuore del dibattito sull’integrazione digitale, emerge una verità fondamentale: la chiave non è limitarli, ma prepararli a sfruttarli al meglio.

S martphone a scuola? Nel cuore del dibattito sempre piĂą acceso sull’uso di smartphone e dispositivi digitali da parte dei giovanissimi, arriva un messaggio che invita a cambiare prospettiva. Secondo il report “ Il futuro dell’istruzione 2025 ” realizzato da GoStudent, piattaforma internazionale di apprendimento online, oggi attiva in oltre 20 Paesi,  il problema non è tanto la tecnologia, quanto piuttosto la mancanza di strumenti, competenze e visione per gestirla in modo sano ed efficace. Una sfida educativa urgente, che coinvolge scuole, famiglie e decisori politici. Stop smartphone e social sotto i 14 e 16 anni: petizione presentata in Senato X Smartphone a scuola? Sì, ma serve guida. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo report di GoStudent rivela che piĂą che vietare, serve educare. La tecnologia è alleata, non nemica, se usata con consapevolezza

