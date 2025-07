San Lorenzo un palazzo colpito dai bombardamenti diventa un hub dell’accoglienza moderna

A San Lorenzo, dove un tempo i bombardamenti disegnavano cicatrici silenziose nel tessuto urbano, i vuoti di guerra stanno rinascendo come simboli di speranza e rinnovamento. Uno degli ultimi spazi a essere trasformato, all’angolo tra via dei Sabelli e via degli Ausoni, sta per diventare una struttura ricettiva innovativa, pronta ad accogliere visitatori e nuovi sogni, scrivendo così una nuova pagina nella storia di questa vibrante zona di Roma.

A San Lorenzo, i “vuoti” lasciati dalla guerra stanno scomparendo uno a uno. Spazi che per decenni hanno raccontato silenziosamente la storia di una Roma ferita dalle bombe, sopravvissuti a speculazioni e abbandoni, stanno ora cambiando volto. E l’ultimo a essere trasformato è quello all’angolo tra via dei Sabelli e via degli Ausoni, proprio di fronte al centro sportivo dei Cavalieri di Colombo. Il suo destino? Diventare una struttura ricettiva ibrida, pensata per soggiorni medio-lunghi e per un turismo internazionale di nuova generazione. Un progetto firmato Libere Hospitality Group. Il progetto porta la firma della Libere Hospitality Group (LHG), realtĂ spagnola con sede a Bilbao che ha scelto Roma come nuova tappa del proprio piano di espansione in Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

