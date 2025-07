F1 | The Movie il film con Brad Pitt verso il sequel? Il regista | C’è ancora molto da raccontare

Un inizio promettente, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e acceso l’entusiasmo per ulteriori avventure sul grande schermo. Con Brad Pitt impeccabile nel ruolo di Sonny Hayes, le aspettative crescono e il regista lascia intendere che c’è ancora molto da raccontare nel mondo adrenalinico della Formula 1. Il futuro di "F1: The Movie" si prospetta ricco di sorprese, suspense e emozioni senza fine, pronto a lasciare il segno nel cinema e nello sport.

Roma, 1 luglio 2025 – Dopo un debutto da urlo al botteghino, ‘F1: The Movie’, il film con protagonista Brad Pitt nei panni del veterano pilota Sonny Hayes, sembra già lanciato verso un potenziale sequel. La pellicola ha incassato 144 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione a livello mondiale, una cifra che, secondo molti, basterebbe quasi a finanziare l’intera stagione di una scuderia media di Formula 1. Un inizio promettente, soprattutto considerando che il budget del film, prodotto da Apple Original Films, si aggira tra i 144 e i 198 milioni di dollari. Un sequel? “C’è ancora molto da raccontare”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - F1: The Movie, il film con Brad Pitt verso il sequel? Il regista: “C’è ancora molto da raccontare”

