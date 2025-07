Valdarno Jazz 2025 | quattro concerti d’autore tra Firenze e Arezzo con Steve Coleman come ospite d’eccezione

Preparati a vivere un’estate di note indimenticabili con Valdarno Jazz 2025! Dal 15 luglio al 12 agosto, la storica rassegna trasformerà i paesi tra Firenze e Arezzo in un palcoscenico di emozioni, con quattro concerti spettacolari tra cui spicca la presenza di Steve Coleman come ospite d’eccezione. Un viaggio tra grandi nomi internazionali e progetti originali italiani, pronto a conquistare il cuore degli appassionati di jazz. Non perdere questa straordinaria occasione di musica live!

Dal 15 luglio al 12 agosto torna la storica rassegna con grandi nomi del jazz internazionale e progetti originali italiani. Firenze, 1 luglio 2025 – Il jazz torna protagonista dell'estate toscana con l'edizione 2025 di Valdarno Jazz, la storica rassegna che animerà i comuni tra Firenze e Arezzo dal 15 luglio al 12 agosto. Quattro appuntamenti imperdibili tra musicisti di fama mondiale e nuove formazioni nate per l'occasione. Ospite speciale dell'edizione, Steve Coleman, autentica leggenda della scena jazz statunitense, con il suo inconfondibile approccio che mescola jazz, ritmi africani, matematica e filosofia.

