Gianna Nannini il debutto del tour al Circo Massimo con Francesco De Gregori

Il 26 giugno, il maestoso Circo Massimo di Roma ha vibrato al ritmo di Gianna Nannini, inaugurando il suo atteso tour estivo 2025 con uno speciale rock show. Un debutto emozionante che ha visto la rocker toscana incantare il pubblico insieme a Francesco De Gregori, tra atmosfere coinvolgenti e energia travolgente. Un evento memorabile che segna l’inizio di un’estate all’insegna della musica live di qualità . E questa sarà solo l’inizio di un’indimenticabile stagione musicale.

(askanews) – Ha debuttato il 26 giugno, al Circo Massimo di Roma il primo speciale rock show di Gianna Nannini, appuntamento che apre ufficialmente le porte al suo ritorno live per l’estate 2025. Organizzato da Friends & Partners e The Base in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, lo speciale live romano ha visto Gianna Nannini calcare il palcoscenico della suggestiva location accompagnata dal band leader Davide Tagliapietra alle chitarre e alla direzione musicale, Francis Hylton al basso, Christian Rigano alle tastiere e Isabella Casucci e Sofia Gaudenzio ai cori. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gianna Nannini, il debutto del tour al Circo Massimo con Francesco De Gregori

