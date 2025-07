Bologna Fc Sartori | Nessuna offerta choc lavoriamo per completare la rosa

trattative intense e alle aspettative dei tifosi. Con un occhio sempre puntato alla qualità e al rispetto del budget, Sartori garantisce che ogni mossa sia ponderata per rafforzare la squadra e puntare a obiettivi ambiziosi. In questa fase cruciale, il Bologna lavora senza sosta per consegnare a Italiano una rosa all’altezza delle sfide future.

Bologna, 1 luglio 2025 – Nessuna offerta choc, lavoro incessante e l’obiettivo di consegnare la rosa completa a Vincenzo Italiano il prima possibile. Giovanni Sartori è come sempre pragmatico e preciso nelle sue analisi e anche in occasione dell’apertura del calciomercato estivo, il direttore dell’Area Tecnica ha voluto sottolineare quali siano i principi che guidano le azioni della società anche a fronte di un’estate già bollente grazie alle voci che ruotano in particolare attorno ad alcuni pezzi pregiati, Sam Buekema e Dan Ndoye in primis. LEGGI ANCHE Nuove maglie del Bologna: svelata la divisa casalinga per la stagione 202526 “Offerte choc non ce ne sono state ma nemmeno quelle che abbiamo ricevuto sono choc - racconta Sartori ai microfoni di Pallone nel 7 da Rimini - Se non le abbiamo accettate significa che non lo sono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna Fc, Sartori: "Nessuna offerta choc, lavoriamo per completare la rosa"

Bologna, Italiano e il retroscena con Sartori: "Mi rinfaccia che non volevo venire. Resto e rinnovo? Ne parleremo" - Il Bologna torna a festeggiare con una storica vittoria in Coppa Italia, dopo 51 anni di attesa. Una squadra rinvigorita dalla guida di Vincenzo Italiano, che ha superato le tensioni con Sartori: "Mi rinfaccia che non volevo venire, resto e rinnovo, ne parleremo".

