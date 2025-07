Alberi contro il caldo | il video della vicesindaca di Bologna

In un gesto deciso contro il caldo estivo, la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, annuncia un intervento eccezionale: 110 alberi alti 4-5 metri saranno piantati nelle principali piazze del centro, offrendo ombra e sollievo ai cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rendere la città più fresca e vivibile. Un impegno concreto che dimostra come le grandi città possano rispondere alle sfide climatiche con soluzioni sostenibili.

Emily Clancy annuncia la sistemazione di emergenza di 110 piante di 4 o 5 metri nelle piazze principali del centro di Bologna per dare ombra e refrigerio ai cittadini.

In questa notizia si parla di: bologna - alberi - caldo - vicesindaca

Più alberi, meno cemento ’Bologna Verde’ al via - Bologna si prepara a trasformarsi in una città più verde e sostenibile, grazie al progetto 'Bologna Verde'.

