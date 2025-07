Amministrazione di sostegno e terzo settore scenari e prospettive

L'incontro tra amministrazione di sostegno e terzo settore apre nuovi scenari di inclusione e innovazione sociale. La Fondazione Terzjus propone di integrare questi ambiti attraverso un intervento legislativo mirato, favorendo una società più equa e solidale. Analizzando le normative italiane e le potenzialità del terzo settore, il report offre spunti concreti per un futuro in cui la tutela diventa strumento di empowerment. Scopriamo insieme come questa sinergia possa trasformare il nostro sistema sociale.

Roma, 1 lug. (askanews) - Far sì che l'istituto dell'amministrazione di sostegno si apra agli enti di terzo settore. Questa la proposta che la Fondazione Terzjus ha presentato al Cnel, analizzando "questioni, scenari, prospettive". Con la proposta di un intervento legislativo che modifichi l'attuale normativa. "Con questo report su terzo settore e amministrazione di sostegno la Fondazione Terzjus ha voluto confrontare la normativa italiana con quella di altri 7 paesi europei - afferma Luigi Bobba, presidente Fondazione Terzjus - Tutto questo per capire se sia necessario modificare la legislazione che regola gli amministratori di sostegno, che sono a tutela di soggetti che hanno bisogno di una maggiore tutela o di minori che non hanno più punti di riferimento, in modo da far sì che anche un ente di terzo settore possa diventare amministratore di sostegno".

