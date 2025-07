I vantaggi della CLEM microscopia ottica ed elettronica insieme

Immagina di combinare la chiarezza della microscopia ottica con la potenza di ingrandimento della microscopia elettronica: nasce così la Correlative Light-Electron Microscopy (CLEM), una rivoluzione nel campo dell’imaging scientifico. Questa sinergia permette di ottenere dettagli inimmaginabili, aprendo nuove frontiere per la ricerca medica e biologica. Il laboratorio all’interno del campus di Humanitas University rappresenta un passo avanti fondamentale, offrendo strumenti innovativi che cambieranno per sempre il modo di studiare la vita, e non solo.

Unire i vantaggi della microscopia ottica con la potenza di ingrandimento della microscopia elettronica. È una vera e propria rivoluzione per la tecnologia e lo studio dell'imaging, la cosiddetta Correlative Light-Electron Microscopy o CLEM. Il laboratorio, inaugurato nel campus di Humanitas University, a poche decine di metri dai laboratori e dai reparti ospedalieri di IRCCS Istituto Clinico Humanitas, è situato all'interno del Roberto Rocca Innovation Building ed è t ra i primi in Europa a essere istallato all'interno di un ospedale di ricerca. L'obiettivo è applicare la potenza tecnologica del CLEM – nata nel mondo delle scienze dei materiali e dello studio della struttura chimico-fisica delle molecole – alla ricerca per la cura delle malattie.

