Suicidio assistito l' appello di Martina Oppelli al Parlamento

Martina Oppelli, da oltre 20 anni affetta da sclerosi multipla, si trova al centro di un acceso dibattito sul suicidio assistito. Dopo tre rigetti dall'ASUGI, la sua richiesta si fa portatrice di una questione più grande: il diritto alla dignità e al rispetto delle scelte di chi affronta malattie progressive. È urgente ascoltare la sua voce e quella di tanti altri, affinché il Parlamento si faccia promotore di una legge che tuteli i diritti di tutti.

Milano, 1 lug. (askanews) - Martina Oppelli, malata di sclerosi multipla da oltre 20 anni, lo scorso 4 giugno ha ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria locale ASUGI in merito alla procedura di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito: non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso. Nonostante le sue condizioni cliniche siano in costante peggioramento e nonostante la sua completa dipendenza da una assistenza continuativa e da presidi medici (farmaci e macchina della tosse), la commissione medica ha nuovamente escluso la sussistenza del trattamento di sostegno vitale, necessario per poter accedere legalmente alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza 2422019 della Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suicidio assistito, l'appello di Martina Oppelli al Parlamento

