Forbidden Fruit anticipazioni dall'1 al 4 luglio | Yildiz accetta di sedurre Halit poi gli rivela il piano della moglie

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dal 1 al 4 luglio promettono colpi di scena emozionanti. Yildiz, determinata, decide di sedurre Halit, ma presto rivela il suo piano a Ender, lasciando tutti senza fiato. Nel frattempo, Zeynep si trova nel mirino di un furto improvviso. Non perdete gli episodi in onda su Canale5 alle 14:10, dove le trame si infittiscono e i misteri si svelano. Continua a leggere per scoprire cosa ci attende!

Le anticipazioni della soap Forbidden Fruit. La trama degli episodi in onda da martedì 1 luglio a venerdì 4 luglio alle ore 14:10 su Canale5. Nelle anticipazioni Yildiz accetterà di sedurre il marito di Ender, mentre Zeynep sarà vittima di uno scippo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

