Der Spiegel | l’Iran pianificava attacchi contro gli ebrei in Germania

Una rivelazione sconvolgente scuote il panorama internazionale: secondo Der Spiegel, l’Iran avrebbe pianificato attacchi contro gli ebrei in Germania, coinvolgendo un’unità d’élite delle Guardie della Rivoluzione. Questo grave allarme evidenzia la tensione crescente e le minacce che pendono su comunità e istituzioni, suscitando interrogativi sulla sicurezza europea. La scoperta di questi piani clandestini sottolinea quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione e rafforzare la vigilanza contro ogni forma di estremismo.

L’Iran avrebbe pianificato attacchi contro gli ebrei in Germania, sia istituzioni sia individui ebraici. Lo riporta Der Spiegel, spiegando che un’unità d’élite delle Guardie della Rivoluzione iraniane avrebbe impartito ordini di preparare possibili attacchi a Berlino. La scorsa settimana, il Procuratore Generale Federale Jens Rommel ha fatto arrestare in Danimarca un sospettato in relazione all’attacco. Secondo le indagini, Ali S., un danese di origini iraniane, aveva già perlustrato edifici e possibili obiettivi a Berlino. Tra le altre cose, si dice che abbia fotografato alcuni edifici, tra cui la sede centrale della Società tedesco-israeliana e un edificio in cui si dice che il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster, soggiorni occasionalmente. 🔗 Leggi su Lapresse.it