Più di 100 cani e gatti detenuti in condizioni di estremo degrado a Varese | Situazione insostenibile

Una situazione drammatica quella di Pi249 a Varese, dove oltre 100 cani e gatti vivono in condizioni di estremo degrado. A Buguggiate, un intervento congiunto ha salvato 98 cani e 3 gatti da un incubo, portando al sequestro e all’apertura di un’indagine per maltrattamenti. Un atto di coraggio che dimostra come la tutela degli animali sia una priorità irrinunciabile. Continua a leggere per scoprire come si sta cercando di cambiare questa triste realtà .

A Buguggiate (VA), oltre 100 animali, tra cui 98 cani e 3 gatti, sono stati salvati da condizioni estreme di degrado in un’abitazione privata. L’operazione congiunta ha portato al sequestro degli animali e all’indagine della proprietaria per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

