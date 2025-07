Estate tra le Pagine Villa Bertelli | domani ‘Senza Eredi’ con Marcello Veneziani

Domani sera, nella suggestiva cornice di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, si accendono le luci sul secondo grande evento di ‘Estate tra le Pagine’. Protagonista sarà il brillante Marcello Veneziani, con il suo nuovo libro ‘Senza Eredi’, un viaggio nel cuore della nostra società e delle sue future sfide. Preparati a lasciarti coinvolgere da una serata ricca di riflessioni profonde e dialoghi stimolanti, perché questa è un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della cultura.

Tutto pronto a Villa Bertelli (favolosa location posta nel cuore pulsante di Forte dei Marmi, in Versilia) per il secondo attesissimo appuntamento letterario targato ‘ Estate tra le Pagine ‘. La rassegna Feltrinelli avrà domani sera (ore 21) come protagonista il bravissimo Marcello Veneziani, noto saggista e filosofo. Con il suo volume ‘ Senza Eredi’ (Marsilio) Marcello Veneziani intende indagare, nella maniera più approfondita possibile, la cosiddetta crisi della trasmissione culturale e il ruolo dei grandi pensatori in un’era (potremmo dire digitale) che sembra dimenticare il proprio passato. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it